Calciomercato Roma: l'alternativa a Camara potrebbe essere Lokonga all'Arsenal

Durante la trasmissione serale dedicata al calciomercato si è parlato dei possibili obiettivi per il centrocampo della Roma. Il nome più concreto, al momento, è quello di Mady Camara, classe '97 dell'Olympiakos, per il quale si cerca di far accettare il prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno significative per quel che riguarda possibili aperture sulla formula. Un'alternativa è rappresentata da Sambi Lokonga. Centrocampista dell'Arsenal che quest'anno sta trovando poco spazio con i gunners.

(Sky Sport)