Calciomercato Roma: l'agente di Tanganga a Trigoria (FOTO)

Roberto De Fanti, agente di vari calciatori tra cui Japhet Tanganga, si è recato a Trigoria nella giornata di oggi. A testimoniare la presenza del procuratore e proprietario della RDF Football è stato lui stesso pubblicando una foto su Instagram. Il suo assistito, difensore del Tottenham, è stato accostato alla Roma in questa sessione di mercato e il suo nome è legato alla trattativa che ha come protagonista Nicolò Zaniolo. Gli Spurs sono molto interessati al gioiello giallorosso e avrebbe proposto proprio Tanganga come contropartita tecnica per abbassare le elevate richieste economiche della Roma.