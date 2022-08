Calciomercato Roma: Pinto alla ricerca di un centrocampista dopo l'infortunio di Wijnaldum. Domani possibile chiusura Kluivert-Fulham

Dopo l'infortunio subìto in allenamento da Gini Wijnaldum (frattura della tibia destra), la Roma è pronta a tornare sul mercato alla ricerca di un centrocampista per sostituire l'olandese: secondo il sito dell'esperto di mercato, da domani il Gm Tiago Pinto inizierà lo "scouting" per individuare il profilo migliore.

Inoltre, domani mattina potrebbe chiudersi la trattativa per Justin Kluivert al Fulham e la Cremonese vuole Felix a titolo definitivo. Per rinforzare l'attacco giallorosso la prima opzione è Andrea Belotti.

(gianlucadimarzio.com)

