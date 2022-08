Calciomercato Roma: Felix alla Cremonese per 6 milioni più 4 di bonus, domani le visite mediche

L'uscita di Felix Afena-Gyan libera uno slot in attacco per l'arrivo in giallorosso di Andrea Belotti, svincolato dopo l'esperienza al Torino. È praticamente chiusa la trattativa per il classe 2003 alla Cremonese: secondo il sito dell'esperto di calciomercato, Felix si trasferirà in grigiorosso per 6 milioni di euro più 4 di bonus e domani sosterrà le visite mediche prima di firmare per il nuovo club.

Non è ancora ben definito, invece, il programma dell'arrivo di Belotti a Roma.

(gianlucadimarzio.com)

