Calciomercato Roma, distanza con il Bologna per Shomurodov: valutazione del cartellino troppo alta secondo la dirigenza rossoblu

Ancora distanza tra la dirigenza del Bologna e la Roma per la trattativa legata ad Eldor Shomurodov. Come riportato dal giornalista Andrea Di Carlo sul suo account Twitter, manca l'intesa, che non è legata all'obbligo di riscatto legato a presenze e reti ma alla valutazione del cartellino (15 milioni), troppo elevata secondo il club rossoblu. Si continua a trattare.





❌ C’è ancora distanza tra #ASRoma e #Bologna per #Shomurodov. Il problema non è la richiesta di obbligo di riscatto (condizionato a presenze e reti) ma la valutazione del cartellino: da Trigoria chiedono 15 milioni, considerati troppi dalla dirigenza rossoblu. Si tratta. — Andrea Di Carlo (@Andrea_DiCarlo) August 9, 2022