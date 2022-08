Calciomercato Roma, distanza col Tottenham per Zaniolo: il nodo è la formula

Sembrano lontani i giorni in cui Nicolò Zaniolo sembrava in procinto di lasciare la Roma per andare alla Juventus, ma la possibilità che il classe '99 lasci Trigoria non è ancora del tutto scongiurata. Come riporta il quotidiano, su di lui c'è il Tottenham, ma tra giallorossi e Spurs manca l'intesa anche semplicemente sulla formula dell'eventuale trasferimento.

Troppo pochi il 35 milioni più il cartellino di Tanganga già proposti. Il Tottenham non avrebbe problemi ad alzare l'offerta a 50-55 milioni ma la Roma è rigida sulla formula: Pinto pretende il prestito oneroso a 10 milioni di euro con riscatto obbligatorio.

Paratici, dal canto suo, preferirebbe un prestito meno oneroso - 2 milioni di euro - con riscatto condizionato al 50% delle presenze del ragazzo e alla qualificazione in Champions. Troppo poco per abbattere il muro eretto da Mourinho.

(Il Messaggero)