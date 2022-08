Da qualche giorno circola in ottica Roma il nome di Trevoh Chalobah, difensore centrale in forza al Chelsea che con Tuchel fatica a trovare spazio. Stando alle informazioni riportate dalla versione online del tabloid inglese, sul giocatore non ci sarebbero solo i giallorossi, l'Inter e il Milan: nel novero delle pretendenti si sarebbe infatti inserito il Tottenham di Antonio Conte.

