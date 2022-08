La Roma è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese, l'ultima idea per completare il reparto sarebbe Trevoh Chalobah del Chelsea. Il classe '99 non sta trovando molto spazio, soprattutto dopo l'arrivo di Koulibaly , motivo per cui i Blues sono disposti a cederlo in prestito secco per garantirgli maggiore minutaggio. Il giocatore, che può giocare anche mediano, è nel mirino di Roma, Inter e Milan.

(theathletic.com)

