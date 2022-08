Calciomercato Roma, dalla Turchia: Timur è pronto a venire in Italia per prendere Belotti

Andrea Belotti è ancora senza squadra. Ha raggiunto un accordo con la Roma ma il club giallorosso lo tessererà solo dopo la cessione di un attaccante, entro martedì l'incontro tra Roma e Bologna per Shomurodov. Secondo quanto riportato dal sito di informazione turco, Timur, che ha portato al Galatasaray Mertens e Lucas Torreira, questa volta farà un viaggio in Italia per portare Andrea Belotti ad Istanbul. Anche se la priorità di Belotti è restare in Italia, Timur crede che riuscirà a superare il problema grazie ad un incontro di persona.

