Andrea Belotti, dopo aver rifiutato le offerte di Wolves e Fenerbache, aspetta la Roma, ma come scrivono dalla Turchia anche il Galatasaray è pronto ad una nuova offensiva. Il vice presidente del club turco, infatti, Erden Timur, è pronto a volare in Italia per convinere il giocatore, ed è disposto ad offrire fino a 4 milioni a stagione al Gallo. La moglie dell'attaccante, inoltre, Giorgia Duro ha iniziato a seguire su Instagram l'interior designer turca Meryem Yıldız.

(fotomac.com)

