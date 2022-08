Calciomercato Roma, dalla Turchia: offerta ufficiale del Galatasaray per Kluivert. Interesse anche per Belotti

Il Galatasaray è scatenato in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito turco, il club allenato da Buruk avrebbe messo nel mirino Justin Kluivert e Andrea Belotti. Per il primo è stata presentata un'offerta ufficiale alla Roma sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi, però preferirebbero cederlo a titolo definitivo. Per il centravanti, invece, il Galatasaray aveva già mostrato interesse in passato, ma la trattativa si arenò a causa delle elevate richieste del calciatore. Ora, però, la società turca cercherà di convincere l'attaccante con un contratto migliore. Al momento il "Gallo" sta dando la sua priorità alla Roma.

(trtspor.com.tr)

