Calciomercato Roma, dalla Spagna: sondaggio con lo United per Lindelof

Occhi puntati sul reparto difensivo del Manchester United: non solo Eric Bailly, accostato alla Roma nelle ultime settimane, ma anche Victor Lindelof. A riportare di un sondaggio effettuato dal club di Trigoria per il centrale svedese è Ekrem Konur di fichajes.net: il giornalista racconta su Twitter di come la Roma abbia richiesto ai Red Devils la disponibilità a lasciarlo eventualmente partire.