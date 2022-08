Calciomercato Roma, dalla Scozia: anche il West Ham interessato a Zagadou

Dan-Axel Zagadou si trova da tempo nella lista dei desideri della Roma, ma la società giallorossa non sarebbe l'unica squadra interessata. Secondo quanto riportato dal sito scozzese, sul difensore centrale ci sarebbe anche il West Ham, oltre all'Inter. Il club inglese è alla ricerca di rinforzi nel reparto arretrato dopo l'infortunio di Aguerd, che dovrà rimanere ai box per alcuni mesi. L'allenatore degli Hammers, Moyes, considera inoltre Zagadou il perfetto sostituto di Diop, sempre più vicino al trasferimento al Fulham.

(thescottishsun.co.uk)

