Calciomercato Roma, dalla Francia: per il centrocampo spunta anche Soumaré

Il grave infortunio di Wijnaldum costringerà la Roma a tornare sul mercato per quanto riguarda il centrocampo. Tra i tanti nomi accostati ai giallorossi in questi giorni, spunta anche quello di Boubakary Soumaré. Il centrocampista classe 1999 è in uscita dal Leicester e fuori dai piani di Rodgers, e anche la Roma ci starebbe pensando. Gli inglesi vorrebbero rientrare dell'investimento fatto lo scorso anno di 20 milioni. Sull'ex Lille anche l'interesse di Nottingham Forest e Crystal Palace.

(footmercato.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE