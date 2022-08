Il futuro di Eric Bailly potrebbe essere lontano dal Manchester United. Secondo quanto raccolto dal sito francese, i Red Devils, a differenza di quanto deciso in precedenza, avrebbe aperto alla possibilità di cedere in prestito il difensore centrale. L'ivoriano è stato accostato a vari club tra cui Roma, Monaco e Marsiglia, con quest'ultimo in leggero vantaggio sulle concorrenti. Ora l'acquisto a titolo temporaneo è quindi possibile.

(footmercato.net)

