Calciomercato Roma: contatti con il Lecce per Diawara

Da tempo in uscita dalla Roma e fuori dai programmi di José Mourinho, per Amadou Diawara potrebbe aprirsi la possibilità di un trasferimento al Lecce. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, il Lecce cerca un centrocampista e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con la Roma per l'ex Napoli e Bologna: nessun problema tra i club, mentre il giocatore deve dare l'ok e trovare l'accordo con il Lecce. L'altro nome valutato dal club pugliese è quello di Akpa Akpro della Lazio.

Diawara ha costi più alti del biancoceleste e la Roma vuole contribuire meno della Lazio per Akpa Akpro sull'ingaggio.

(gianlucadimarzio.com)

