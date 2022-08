L'infortunio di Gini Wijnaldum, la fine del mercato che si avvicina e gli attestati di stima pubblici da parte di Mourinho: ogni giorno che passa un'ipotetica partenza di Nicolò Zaniolo in questa sessione di calciomercato sembra sempre meno probabile. Ma non sono tramontate del tutto le speranze di Juventus e Tottenham di strapparlo allo Special One e, secondo quanto riferisce il quotidiano, alla corsa per il classe '99 si è aggiunto anche il Chelsea.

(La Repubblica)