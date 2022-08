Calciomercato Roma: c'è l'offerta del Galatasaray per Belotti

Belotti potrebbe non diventare un nuovo giocatore della Roma. C'è il Galatasaray sul Gallo. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di Calciomercato Nicolò Schira, i turchi avrebbero preparato l’offerta per convincere l’attaccante: contratto fino al 2025 a 3,3 milioni l’anno e 1 milione alla firma.

#Galatasaray are preparing a bid to submit to Andrea #Belotti to try to convince him: ready a contract until 2025 with a salary of €3,3M/year + a bonus of €1M at signing. #transfers https://t.co/SXPucPdHOP

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 13, 2022