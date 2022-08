Il nome di Leandro Paredes è uno di quelli che potrebbe soddisfare le richieste di Mourinho per sostituire Wijnaldum. La Juventus lavora sul centrocampista del PSG ormai da molto , stanno lavorando per arrivare a ottenere il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ma potrebbero trovare un ostacolo non calcolato: la Roma. Secondo quanto riportato dal sito dedicato al calciomercato, la Roma potrebbe inserirsi nell'affare Paredes.

(gianlucadimarzio.com)

