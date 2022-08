Calciomercato Roma, Camara sempre più vicino: prestito a 2 milioni e diritto di riscatto a 8 che può diventare obbligo

La Roma, come scrive Gianluca DI Marzio, è sempre più vicina a Mady Camara, individuato come sostituto di Wijnaldum. L'Olympiacos, infatti, ha aperto al prestito con diritto che può diventare obbligo a determinate condizioni, ovvero il 70% di presenze stagionali e qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi. In giornata, la Roma formulerà un'offerta da 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto che dovrebbe essere accettata dal club greco. In caso di accordo, il guineano potrebbe partire lunedì per Roma.

(gianlucadimarzio.com)

