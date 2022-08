Calciomercato Roma, Belotti è giallorosso: domani le visite mediche del Gallo. Tutto fatto per Felix alla Cremonese

ILTEMPO.IT (F. BIAFORA - E. ZOTTI) - Andrea Belotti è pronto a rafforzare l’attacco della Roma. Il centravanti, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Torino e andare a scadenza, domani - al momento è in vacanza in Cilento - svolgerà le visite mediche prima di firmare l’accordo da svincolato e mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore. A sbloccare l’arrivo del Gallo è stata la definizione dell’intesa con la Cremonese per la cessione di Felix, giocatore su cui i lombardi sono in pressing da due mesi. Al club di Trigoria andranno infatti 6 milioni, più 3 di bonus (500k euro per salvezza, 1 milione per i gol e 1,5 milioni per le presenze) e manterrà inoltre il 10% della futura rivendita.

