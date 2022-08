Calciomercato Roma: Belotti a tutti i costi. Ma le cessioni sono in stallo

Per Belotti siamo entrati nella settimana decisiva. La trattativa con il Bologna per Shomurodov si è arenata e quindi Tiago Pinto deve cercare altre soluzioni per riuscire a ingaggiare Belotti. Il Bologna non vuole impegnarsi con un obbligo di riscatto abbastanza oneroso per un giocatore di 27 anni. Per Felix non ci sono stati passi avanti con la Salernitana, le richieste della Roma sono troppo elevate per il club campano, De Sanctis e Tiago Pinto ne hanno parlato anche a Salerno. Il club campano, che deve completare l'organico con un altro attaccante, non può aspettare. L'accordo con Belotti è stato trovato da tempo, con un contratto triennale da poco meno di 3 milioni di euro annui a stagione più i bonus, su di lui anche il Nizza, che è la più interessante, mentre il Galatasaray non lo convince in pieno. Tiago Pinto oggi è stato tutto il giorno al lavoro a Trigoria. Mou è stato chiaro: «Se mi chiedete se vorrei sostituire attaccanti di un certo livello con altri dello stesso livello quello è un discorso che spetta a City, Liverpool e altre italiane». Come dire che Felix e Shomurodov non raggiungono il livello che vuole Mourinho, tanto che nel finale ha cambiato gli attaccanti e non li ha presi in considerazione. Mourinho vuole Belotti. E' il centravanti che può completare il reparto e poi non andrà al Mondiale, a differenza di Abraham e Dybala. A Mourinho serve a tutti i costi.

(corsport)