Calciomercato Roma: Bailly verso il Marsiglia in prestito con diritto di riscatto dal Man United

Eric Bailly, tra i nomi accostati alla Roma per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di José Mourinho, è prossimo al trasferimento al Marsiglia. Secondo le informazioni del giornalista Fabrizio Romano, il club francese sta chiudendo l'affare con il Manchester United per il passaggio in prestito con diritto di riscatto del difensore classe 1994. Sono, invece, in corso le trattative tra gli agenti del giocatore e il Marsiglia.

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. ?? #OM

Negotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022