Calciomercato Roma: Bailly atteso a Marsiglia in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Con l'infortunio di Gini Wijnaldum cambiano le priorità della Roma in questi ultimi giorni del mercato estivo. Nei giorni scorsi, infatti, si parlava di un possibile rinforzo in difesa e tra i nomi circolati c'era anche il profilo di Eric Bailly del Manchester United. Come fa sapere il giornalista Fabrizio Romano, Bailly oggi saluterà i compagni e volerà a Marsiglia: il difensore si trasferisce all'OM in prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League del club.





Eric Bailly deal, completed and here we go confirmed. Been told Bailly will be @ Carrington later today to say goodbye to his teammates - then he will fly to Marseille within 24h in order to join OM. ?? #MUFC #OM

Loan with mandatory buy clause if OM will qualify to next UCL. pic.twitter.com/26jh9LvCBz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2022