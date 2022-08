Calciomercato Roma: ancora aperta la pista Solbakken

La pista giallorossa, per Ola Solbakken, attaccante esterno del Bodo/Glimt lungamente accostato alla Roma, che si svincolerà il 31 dicembre, si è via via raffreddata, mentre prendeva sempre più piede l'ipotesi Napoli, tanto da averne testato le condizioni a Villa Stuart. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea Di Carlo sul suo profilo twitter la corsa al norvegese sarebbe ancora aperta. Non c'è nessun accordo nonostante le tante squadre interessate. La Roma osserva, l'Eintracht si muove.

