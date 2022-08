Altra pretendente per il cartellino di Natan, difensore classe 2001 del Bragantino. Come riferisce l'emittente satellitare al centrale - accostato nelle ultime settimane anche alla Roma di Mourinho - si sarebbe interessato l'Hellas Verona. La distanza dalle parti è ancora ampia, ma il club brasiliano e l'Hellas sono a lavoro per ridurla.

(Sky Sport)