Con Felix Afena-Gyan praticamente ceduto alla Cremonese, si sblocca improvvisamente la situazione di Andrea Belotti: come riportato sul sito dell'emittente satellitare, l'agente del Gallo si troverebbe in queste ore a Trigoria a colloquio con i dirigenti della Roma. Sembra ormai mancare pochissimo all'annuncio da parte del club dei Friedkin dell'attaccante ex Torino.

