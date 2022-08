Buruk (all. Galatasaray): "Belotti è un nostro obiettivo, ma vuole rimanere in Italia"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta rimedita a sorpresa contro il Giresunspor. Il tecnico si è soffermato anche sulle voci di mercato riguardanti Andrea Belotti, da tempo nel mirino della società turca. Ecco le sue parole: "Belotti è un nostro obiettivo, ma non è semplice perché lui vorrebbe rimanere in Italia. Questo è il motivo per cui non ci sono progressi". La Roma continua a monitorare il centravanti, ma prima dovrà cedere uno tra Shomurodov e Felix.