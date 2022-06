Ufficiale: l'Aston Villa riscatta Olsen

Primo esubero piazzato da Tiago Pinto a mercato ancora non ufficialmente aperto. Robin Olsen lascia la Roma e si trasferisce a titolo definitivo all'Aston Villa. A Birmingham dallo scorso gennaio dopo la prima parte di stagione in Champions allo Sheffield United, il portiere svedese è stato riscattato al termine del prestito. Una sola presenza, nell'ultima di campionato con il Manchester City, ma sufficiente al club inglese per trattenerlo. Non sono state rese note le cifre del trasferimento, che dovrebbero aggirarsi sui 3.5 milioni di euro.

Arrivato nell'estate del 2018 per sostituire Alisson, Olsen aveva un contratto fino al 2023 e non ha mai convinto nella Capitale. Quello di questa stagione all'Aston Villa è stato il quarto prestito in 3 anni, dopo le esperienze a Cagliari, Everton e Sheffield United. Contratto fino al 2025 per il portiere svedese, che su Instagram si è detto "felice di far parte di questo club per i prossimo 3 anni"

(avfc.co.uk)

