Calciomercato Roma: sondaggio per Mbemba del Porto

Altro nome per il mercato della Roma, stavolta per la casella di difensore centrale. Come riporta l'emittente radiofonica il club giallorosso ha preso informazioni per Chancel Mbemba, difensore del Porto. Il 27enne nazionale congolese lascerà i dragoes a fine stagione. Ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non sarà rinnovato, di conseguenza andrà via a parametro zero. Decisione presa già lo scorso gennaio e, stando ad alcune ricostruzioni giornalistiche, sarebbe dettato da dubbi del Porto sulla sua vera età anagrafica. Recentemente il ct della Repubblica Democratica del Congo, Hector Cuper, lo ha esentato dagli impegni della Nazionale per permettergli di accordarsi con un altro club.

A frenare momentaneamente la Roma è l'elevata richiesta per l'ingaggio: il giocatore chiede infatti 3 milioni di euro a stagione. In passato era stato seguito anche dal Milan e dal Napoli.

(tele radio stereo)