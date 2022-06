Titolari ma anche alternative per il centrocampo. La Roma continua a cercare nuovi profili sul mercato per la prossima stagione e per la linea mediana c'è una nuova idea. Come riporta il quotidiano sportivo il club giallorosso nelle ultime ore ha fatto un sondaggio per Jean-Victoire Makengo, centrocampista dell'Udinese. Il gm Tiago Pinto ha preso informazioni sul 23enne francese, ex nazionale Under 21 e da due stagioni in bianconero, sul quale si registra anche l'interesse del Napoli.

(Corsport)