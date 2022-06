Calciomercato Roma, Solbakken più vicino: possibile incontro con il Bodo/Glimt in settimana

La Roma potrebbe chiudere già la prossima settimana per il primo vero esborso economico del mercato estivo. Ola Solbakken è più vicino al club giallorosso. L'attaccante norvegese del Bodo/Glimt e avversario della Roma nell'ultima edizione di Conference League, ha da tempo un accordo con la società capitolina. Va ancora trovata un'intesa definitiva con il Bodo/Glimt, ma la situazione potrebbe sbloccarsi presto: le ultime indiscrezioni riferiscono di un possibile incontro tra le parti a metà della prossima settimana, tra mercoledì e giovedì.

Il Bodo vorrebbe trattenere Solbakken almeno fino ai preliminari di Champions (i norvegesi scenderanno in campo il 5 luglio per il primo turno) e soprattutto chiede un minimo indennizzo per liberare anticipatamente il giocatore, che ha il contratto in scadenza il prossimo dicembre.

