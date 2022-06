La Roma lavora al colpo Isco. Con la regia di Jorge Mendes, procuratore anche di José Mourinho, il club giallorosso si sta muovendo concretamente per arrivare all'ormai ex stella del Real Madrid. Come riferisce Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, sul proprio profilo twitter, nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti tra le parti.

? La #Roma lavora al colpo #Isco con la regia di Jorge Mendes: contatti concreti nelle ultime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) June 1, 2022