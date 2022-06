José Mourinho rimane a Roma al 100%. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito internet, smentendo la notizia del Telegraph di oggi. Lo Special One e la società sono già al lavoro per il futuro, tra mercato e organizzazione del club. Il giornalista aggiunge inoltre che il primo nome per la panchina del PSG è quello di Cristophe Galtier.

(gianlucadimarzio.com)

