Calciomercato Roma: la priorità di Isco è restare in Liga

Da giorni circola il profilo di Isco in ottica Roma, dopo il suo addio al Real Madrid. Lo spagnolo è assistito dall'agente Jorge Mendes per trovare una nuova destinazione: secondo le informazioni del sito dedicato al calciomercato, dall'entourage di Isco filtra che diversi club sono interessati, ma la sua priorità è quella di restare in Spagna per ragioni personali e, se possibile, in Liga. Il Betis gli avrebbe offerto un contratto solo in caso di qualificazione in Champions League, mentre il Siviglia non ha intenzione di farsi avanti. Resterebbe il Valencia, in cui Mendes ha enorme influenza ma è una possibilità che potrebbe aprirsi solo più avanti.

Capitolo Roma: a Isco piace l'idea giallorossa ma al momento si parla di contratti preliminari. Mendes ne ha discusso con Mourinho e la società, ma non si può ancora parlare di trattativa.

(calciomercato.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE