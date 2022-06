In questa stagione è stato protagonista nel campionato Primavera e ha debuttato (con gol) in Serie A contro il Verona. Il prossimo anno Cristian Volpato potrebbe fare esperienza in serie cadetta per giocare con più continuità. Stando alle ultime indiscrezioni il centrocampista della Roma ha già una richiesta dalla B: sulle sue tracce c'è il Bari, che ha da poco centrato la promozione dalla C.

(Tuttosport)