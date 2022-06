Calciomercato Roma, Frattesi: "Il pensiero di tornare in giallorosso c'è sempre" (VIDEO)

Nel video pubblicato su Instagram da Ludovica Pagani, si ha un'anticipazione dell'intervista che Davide Frattesi ha rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole del centrocampista del Sassuolo, cresciuto nel settore giovanile della Roma.

Davide è tifoso della Roma?

"È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando stai bene in un ambiente, sei a casa tua, conosci uno dei tue idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che mi è rimasto dentro. L'ho detto già che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza, poi nel tempo si cambia, però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale"