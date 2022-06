Una pretendente in meno per arrivare a Paulo Dybala, almeno stando a quanto riferiscono le cronache sudamericane: secondo la versione argentina del quotidiano, il Tottenham di Antonio Conte si sarebbe chiamato fuori dalla corsa per l'attaccante in procinto di lasciare la Juventus a causa delle elevate richieste del giocatore in termini di ingaggio. Troppi i 320mila euro a settimana pretesi da Dybala, che rimarrebbe dunque in bilico tra Inter e Roma.

(as.com)

