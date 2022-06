Calciomercato Roma, dal Portogallo: Valencia e Wolverhampton su Sergio Oliveira

L'avventura di Sergio Oliveira alla Roma potrebbe esser durata appena 6 mesi. Arrivato a gennaio dal Porto, il centrocampista difficilmente sarà riscattato dal club giallorosso (13,5 il prezzo stabilito) ma non mancano gli estimatori per lui. Uno è il Valencia dove troverebbe Gattuso come allenatore, che già lo avrebbe voluto alla Fiorentina un anno fa prima che l'avventura naufragasse sul nascere. Un'altra soluzione invece è rappresentata dal Wolverhampton, entrambe le società hanno fitti legami col procuratore Jorge Mendes.

