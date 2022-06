Calciomercato Roma: Cuadrado può lasciare la Juventus. Mourinho interessato

Nella lista per l'estate, tra i ruoli nei quali la Roma cercherà di intervenire c'è anche quello dell'esterno destro. Secondo quanto riporta il sito di calciomercato, Mourinho si è interessato a Juan Cuadrado appena sono venuti a galla i problemi nel rinnovo tra il colombiano e la Juventus. In scadenza tra un anno, i bianconeri hanno proposto un biennale a 3 milioni a stagione che però non soddisfa il giocatore.

I costi non sono ridotti per l'ingaggio, poiché servirà almeno un'offerta biennale da 4 milioni ma la spesa per il cartellino può essere ridotta, con la Juventus che era disposta a regalare il cartellino ma solo in caso di cessione all'estero.

(calciomercato.com)

