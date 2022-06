Calciomercato: quasi fatta per Götze al Benfica. Possibile annuncio già domani

Si allontana uno dei profili accostati di recente alla Roma: si tratta di Mario Götze, il cui nome era circolato in orbita giallorossa per compensare l'imminente partenza di Henrikh Mkhitaryan. Stando a quanto riferisce la versione online del quotidiano portoghese, però, il centrocampista tedesco sarebbe ormai ad un passo dalla firma col Benfica, disposto a pagare i 4 milioni di clausola rescissoria per strappare il giocatore al PSV. L'annuncio, stando alle cronache lusitane, potrebbe aver luogo già nella giornata di domani.

(record.pt)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE