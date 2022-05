Calciomercato, Senesi: "Futuro? Non è il momento di parlarne". Kokcu: "Ci penserò dopo la finale"

La finale di Conference League è sempre più vicina, ma non si spengono le voci di mercato che riguardano alcuni tra quelli che saranno i protagonisti della sfida tra Roma e Feyenoord. Tra questi Marcos Senesi, difensore della squadra di slot che risponde così alle domande sul proprio futuro: "Tutto ciò che viene detto sono voci. Il mio manager non mi dice nulla al momento. Gli ho detto che non parleremo del mio futuro finché la stagione non sarà conclusa. Dovrà discuterne anche con il club. Il mio contratto scade tra un anno e può essere prorogato per un altro anno. Quindi dipende dal club"

E' stato interpellato sul proprio futuro anche Orkun Kokcu, centrocampista del Feyenoord che potrebbe lasciare il club olandese la prossima estate. Queste le sue parole: "Non guardo ancora a dopo la finale. Ma non c'è ancora nulla. Mio padre si occupa dei miei affari e io gli ho detto: 'Fai quello che vuoi, ma lasciami in pace fino a dopo la finale'. Poi ci sono le vacanze per prendere una decisione sul mio futuro. A parte questo, anche il Feyenoord ha voce in capitolo. Ho un contratto fino al 2025, mi piace e sto continuando a migliorare".

