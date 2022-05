Calciomercato Roma: Svilar nella capitale già da lunedì

Già in città ancor prima dell'arrivo ufficiale, con tanto di foto assieme alla fidanzata postata sui social. Mile Svilar si gode i primi giorni da giocatore della Roma. Il portiere 23enne, che arriverà a parametro zero dal Benfica, è stato a Roma soprattutto per risolvere gli ultimi dettagli e iniziare ad organizzare il suo trasferimento in giallorosso.

Arrivato in città lunedì scorso, accompagnato dalla fidanzata e dai suoi agenti, ha cominciato la ricerca di un nuovo appartamento, salvo poi godersi le bellezze di Roma nel tempo libero. Le visite mediche le aveva già sostenute a Parigi a fine marzo, così come la firma del contratto che lo legherà alla squadra di Mourinho fino al 2027

(gianlucadimarzio.com)