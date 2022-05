Calciomercato Roma: suggestione Cristiano Ronaldo

La Roma si prepara ad un mercato estivo scoppiettante per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, i giallorossi sognano un grande acquisto e tra i nomi valutati per il colpo alla Mourinho c'è Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese, che ha già lavorato con lo Special One ai tempi del Real Madrid, ha il contratto in scadenza a giugno 2023, ma la sua permanenza al Manchester United appare tutt'altro che scontata. Il 37enne vorrebbe lasciare i Red Devils per tornare a giocare la Champions League ma, nonostante questo, la Roma rimane alla finestra ed osserva l'evolversi della situazione.

(Il Messaggero)