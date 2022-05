Calciomercato Roma: sondaggio per Arnautovic. Sul calciatore anche Napoli e Juventus

La Roma pensa già alla prossima stagione. La società giallorossa vuole rinforzare la rosa per competere per traguardi più importanti ed ha già messo nel mirino alcuni giocatori da tenere d’occhio. Secondo quanto riportato dal sito dell’esperto di calciomercato, Tiago Pinto è alla ricerca di un vice Abraham ed il nuovo nome è quello di Marko Arnautovic, attualmente in forza al Bologna. Il centravanti austriaco, 33 anni, sta disputando un’ottima stagione con il club felsineo, nella quale ha realizzato 15 reti in 33 partite tra campionato e Coppa Italia. Le prestazioni offerte non avrebbero attirato solamente l’attenzione della Roma, infatti il calciatore è seguito anche da Napoli e Juventus.

