Calciomercato Roma: sondaggio della Juventus per Cristante. Su di lui anche il Milan

Il futuro di Bryan Cristante è ancora in bilico. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2024 e, ad oggi, ancora non è stato trovato l'accordo per il rinnovo. Data questa situazione di stand-by, la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per il ventisettenne. Allegri apprezza particolarmente il calciatore e fu proprio lui a farlo esordire nel calcio dei grandi ai tempi del Milan, schierandolo in un match di Champions League contro il Viktoria Plzen. Anche i rossoneri sono interessati a Cristante e lo osservano con molta attenzione, ma Mourinho non vorrebbe perderlo e farà di tutto per trattenerlo.

(tuttosport)