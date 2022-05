Calciomercato Roma, Setti: "Casale? Possibile derby di mercato con la Lazio"

Il numero uno del Verona, Maurizio Setti, ha parlato così del futuro di Casale, difensore protagonista di una buona stagione in maglia gialloblù che lo ha portato al centro di diverse voci di mercato: "Nicolò è seguito da tanti club. La Lazio aveva dimostrato interesse già a gennaio per un giocatore di grande prospettiva, ci sarà sicuramente una possibilità che vada a Roma ma bisogna muoversi prima dell’inizio del ritiro. Vedremo nei prossimi giorni ma noi siamo sereni che Casale può fare bene in club più prestigiosi del nostro. Rischio derby di mercato? Sì, potrebbe esserci. Certi nomi sono ambiti da tante società, non solo da due: staremo a vedere che succede sul mercato, gli incastri si faranno tra un po’. Noi saremo rispettosi e trasparenti con tutti".

(radio sei)