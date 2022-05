Dopo mesi di stallo, a fine stagione potrebbero riaprirsi le trattative per i rinnovi di contratto di alcuni giocatori della Roma. Tra i primi ad arrivare alla firma potrebbe esserci Felix Afena-Gyan. Promosso da Mourinho dalla Primavera alla prima squadra, per l'attaccante giallorosso mancano da sistemare gli ultimi dettagli per il prolungamento di contratto con adeguamento dell'ingaggio, finora uno dei più bassi della rosa.

(Il Tempo)