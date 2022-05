Calciomercato Roma: Real Madrid e PSG interessate a Spinazzola

Leonardo Spinazzola, rientrato da poco dall'infortunio al tendine d'Achille, è e continuerà ad essere uno dei punti fermi della Roma nonostante l'ascesa di Nicola Zalewski, diventato titolare nell'ultima parte di stagione. L'esterno giallorosso, tornato anche in Nazionale, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il suo futuro non è in discussione per il momento. Il ventinovenne, però, ha attirato l'interesse di due top club europei, ovvero Real Madrid e PSG. Entrambe le società erano rimaste colpite dalle prestazioni offerte all'Europeo ed ora che Marcelo ha salutato i Blancos, Spinazzola è un'opzione che piace. A riportarlo è il giornalista Alfredo Pedullà.

(alfredopedulla.com)

