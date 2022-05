Calciomercato Roma: offerto Faes del Reims

Spunta un nuovo nome per il prossimo mercato della Roma. Come riferisce il giornalista Gianlugi Longari è stato offerto al club giallorosso Wout Faes, centrale classe '94 in forza al Reims. Il difensore belga, in passato accostato anche alla Lazio e con in contratto in scadenza nel 2024, è stato proposto dai suoi agenti al club giallorosso ed anche al Newcastle.

#Roma proposto dai suoi agenti il centrale dello Stade #Reims Wout #Faes classe 1998. Contratto in scadenza nel 2024, il difensore è stato offerto anche al #Newcastle #NUFC. @BobFaesen @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) May 25, 2022